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Обвал произошел в самой глубокой шахте мира

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Обвал произошел в самой глубокой шахте мира

Обвал произошел в самой глубокой в мире золотодобывающей шахте, расположенной севернее Йоханнесбурга. В шахте Мпоненг на глубине 3,5 км оказались заблокированными три шахтера.

Обвал породы на шахте Мпоненг, принадлежащей компании AngloGold Ashanti, произошел в результате землетрясения магнитудой 2,0. Спасательные службы оперативно подняли наверх четверых рабочих, которые пострадали. Сейчас они находятся в больнице, непосредственной угрозы их жизни нет. Три горняка еще находятся в шахте.

Шахта Мпоненг достигает в глубину 4 км и является самым глубоким в мире рудником по добыче золота.

belta.by

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