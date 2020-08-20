Обстоятельства противоправных действий, совершенных в период массовых мероприятий, выясняют в Бобруйске

Следственные подразделения Могилевской области продолжают проведение проверок и расследование уголовных дел по фактам противоправных действий, совершенных в период несанкционированных массовых мероприятий. Как сообщили в Следственном комитете, 10 августа сотрудники ГАИ в Бобруйске остановили автомобиль для проверки документов и установили факт отсутствия у водителя разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

- При составлении административного протокола вокруг милиционеров собрались граждане, которые выражали недовольство законными действиями сотрудников правоохранительных органов и призывали к применению в отношении них насилия. Поддавшись призыву толпы, 53-летний житель Бобруйска, выражая необоснованную агрессию, без каких-либо оснований нанес удар сотруднику ГАИ, а его 24-летний сын так же беспричинно ударил сотрудника Департамента охраны МВД, которые пытались пресечь их противоправные действия, - рассказали в СК.

Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение по ст. 364 УК Республики Беларусь (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). Ранее 53-летний обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление, а также за совершение побега из-под стражи. Мужчины заключены под стражу.

mogilevnews.by