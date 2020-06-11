Общественные обсуждения экологического доклада по стратегической экологической оценке проекта Национальной стратегии развития туризма стартовали 8 июня

На основании части первой пункта 33 Положения порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 в Департаменте по туризму создана комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений экологического доклада по стратегической экологической оценке проекта Национальной стратегия развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года.

Экологический доклад подготовлен в соответствии с Положением о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиями к составу экологического докладапо стратегической экологической оценке, требованиями к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47.

Экологический доклад направлен на обеспечение учета и интеграции экологических факторов в процессе разработки проекта Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года и соответствующего постановления об утверждении Стратегии , в том числе принятия решений, в поддержку экологически обоснованного и устойчивого развития.

Департамент по туризму Министерства спорта и туризма рекомендует участникам общественных обсуждений представлять замечания и предложения по экологическому докладу по СЭО проекта Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года на адрес электронной почты tourism@mst.gov.by в письменной и электронной форме согласно образцу в уведомлении с 8 июня по 8 июля 2020 г.

Экологический доклад по стратегической экологической оценке по проекту Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года»

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