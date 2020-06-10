Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске»
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Планируемая деятельность
Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске
Заказчик планируемой деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «БР-Вуд» 213802 Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417, р/с: BY34AKBB30120000139190000000 в ОПЕРУ Головного офиса ОАО “АСБ Беларусбанк”,
БИК AKBBBY2X, УНП 791106683
электронная почта: dashkevich.r@wood.by,
сайт borwood.by
контактное лицо - директор Руслан Анатольевич Дашкевич , +375293676975
Обоснование необходимости
Реализация проекта «Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске» выполняется в соответствии с инвестиционным договором между Республикой Беларусь и ООО «БР Вуд» №221 от 13.06.2019 г.
Реализация проекта позволит увеличить экспорт отечественной продукции, создать новые рабочие места
Описание планируемой деятельности
Предусматривается организация нового лесопильного и пеллетного производства.
Организация лесопильного производства осуществляется на производственной линии по изготовлению обрезных пиломатериалов с гарантированной переработкой круглого леса в объеме 197 тыс. м3 в год.
Поставки круглого лесоматериала планируются автотранспортом. Сортировка осуществляется на существующей сортировочной линии. Рядом с линией сортировки круглого леса располагается биржа для хранения сортированного круглого леса. Хранение осуществляется в штабелях, все работы по перемещению древесины проводятся погрузчиками. Со склада древесина при помощи погрузчика либо автомобильного транспорта
Место размещения планируемой деятельности
г.Бобруйск, ул. Ленина, 95
Сроки реализации планируемой деятельности
период строительства – 2020-2021 гг.
срок эксплуатации объекта - 50 лет
Предполагаемый срок принятия решения в отношении планируемой деятельности
IV квартал 2020 года
Характер возможного решения в отношении планируемой деятельности
Реализация проекта
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения
Выписка из решения Бобруйского городского исполнительного комитета от 26 июня 2019 года. № 14-53.
Бобруйский городской исполнительный комитет
213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1
Телефон: (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by электронная почта archi@bobruisk.by
Информацию о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности (наименование, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, номера телефона и факса, электронный адрес)
Бобруйский городской исполнительный комитет
213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1
Телефон: (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by электронная почта archi@bobruisk.by
Информация об общественных обсуждениях
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС
С 10 июня 2020г. – по 9 июля 2020г. (30 календарных дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях)
С документацией по ОВОС можно ознакомиться
Бобруйский городской исполнительный комитет
213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.409
Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома
Контактное лицо – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by
ООО «ИнжСпецСтройПроект»
220076, г. Минск, ул. П. Мстиславца, дом 22, пом. 210 УНП 191114842, ОКПО 378541685000 Р/с BY67 PJCB 3012 0519 4110 0000 0933 в ЦБУ 117 ОАО «Приорбанк», код PJCBBY2X адрес банка: г.Минск, пр-т Независимости, 172.УНП 100220190, электронная почта: proekt@issp.by
тел. +375 17 278 75 13, факс +375 17 278 75 14
Главный специалист Новицкая Ольга Николаевна
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить
ООО «БР-Вуд»
213802 Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417, р/с: BY34AKBB30120000139190000000 в ОПЕРУ Головного офиса ОАО “АСБ Беларусбанк”,
БИК AKBBBY2X, УНП 791106683
электронная почта: dashkevich.r@wood.by
контактное лицо - директор Дашкевич Руслан Анатольевич тел. +375293676975
ООО «ИнжСпецСтройПроект»
220076, г. Минск, ул. П. Мстиславца, дом 22, пом. 210 УНП 191114842, ОКПО 378541685000
Р/с BY67 PJCB 3012 0519 4110 0000 0933 в ЦБУ 117 ОАО «Приорбанк», код PJCBBY2X адрес банка: г.Минск, пр-т Независимости, 172.УНП 100220190 электронная почта: proekt@issp.by
тел. +375 17 278 75 13, факс +375 17 278 75 14
Главный специалист Новицкая Ольга Николаевна.
Бобруйский городской исполнительный комитет
213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.409
Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома. Контактное лицо –
заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by
Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно направить в Бобруйский городской исполнительный комитет (213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.№409 Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома.
Контактное лицо – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by в срок до 16:0023.06.2020 г. включительно (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой информации уведомления об общественных обсуждениях).
В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены дополнительно.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить: ООО «БР-Вуд» г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417, электронная почта: dashkevich.r@wood.by а также в Бобруйский городской исполнительный комитет (213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.№409 Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома. Сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by в срок до 16:00 23.06.2020 г. включительно (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой информации уведомления об общественных обсуждениях).
Место и дата опубликования уведомления:
газета «Бабруйскае жыцце» от 10.06.2020 №24
сайт Бобруйского городского исполнительного комитета