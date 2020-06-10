Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске»

Планируемая деятельность

Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске

Заказчик планируемой деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «БР-Вуд» 213802 Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417, р/с: BY34AKBB30120000139190000000 в ОПЕРУ Головного офиса ОАО “АСБ Беларусбанк”,

БИК AKBBBY2X, УНП 791106683

электронная почта: dashkevich.r@wood.by,

сайт borwood.by

контактное лицо - директор Руслан Анатольевич Дашкевич , +375293676975

Обоснование необходимости

Реализация проекта «Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске» выполняется в соответствии с инвестиционным договором между Республикой Беларусь и ООО «БР Вуд» №221 от 13.06.2019 г.

Реализация проекта позволит увеличить экспорт отечественной продукции, создать новые рабочие места

Описание планируемой деятельности

Предусматривается организация нового лесопильного и пеллетного производства.

Организация лесопильного производства осуществляется на производственной линии по изготовлению обрезных пиломатериалов с гарантированной переработкой круглого леса в объеме 197 тыс. м3 в год.

Поставки круглого лесоматериала планируются автотранспортом. Сортировка осуществляется на существующей сортировочной линии. Рядом с линией сортировки круглого леса располагается биржа для хранения сортированного круглого леса. Хранение осуществляется в штабелях, все работы по перемещению древесины проводятся погрузчиками. Со склада древесина при помощи погрузчика либо автомобильного транспорта



Место размещения планируемой деятельности

г.Бобруйск, ул. Ленина, 95

Сроки реализации планируемой деятельности

период строительства – 2020-2021 гг.

срок эксплуатации объекта - 50 лет

Предполагаемый срок принятия решения в отношении планируемой деятельности

IV квартал 2020 года

Характер возможного решения в отношении планируемой деятельности

Реализация проекта

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения

Выписка из решения Бобруйского городского исполнительного комитета от 26 июня 2019 года. № 14-53.

Бобруйский городской исполнительный комитет

213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1

Телефон: (80225) 68 00 50, сайт

Информацию о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности (наименование, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, номера телефона и факса, электронный адрес)

Бобруйский городской исполнительный комитет

213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1

Телефон: (80225) 68 00 50, сайт подается на линию пиления, где на круглопильном станке производится последовательное отделение на бревен на доски, которые в последующем отправляются на сортировку. Пиломатериалы, предназначенные для сушки, после сортировки, вилочными автопогрузчиками отправляются в сушильные камеры. После сушильных камер отсортированный пиломатериал отправляется на склад готовой продукции. Организация пеллетного производства осуществляется на производственной линии по изготовлению топливных гранул (пеллет) из древесных хвойных отходов с гарантированным объемом выпуска не менее 35 тыс. тонн в год готовой продукции. Отходы пиломатериалов с линии пиления используются для создания «белых» топливных гранул, соответствующих классам ENplus А1 по европейской классификации.г.Бобруйск, ул. Ленина, 95период строительства – 2020-2021 гг.срок эксплуатации объекта - 50 летПредполагаемый срок принятия решения в отношении планируемой деятельностиIV квартал 2020 годаХарактер возможного решения в отношении планируемой деятельностиРеализация проектаИнформация о принимаемом в отношении хозяйственной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решенияВыписка из решения Бобруйского городского исполнительного комитета от 26 июня 2019 года. № 14-53.Бобруйский городской исполнительный комитет213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1Телефон: (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by электронная почта archi@bobruisk.by Бобруйский городской исполнительный комитет213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1Телефон: (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by электронная почта archi@bobruisk.by

Информация об общественных обсуждениях

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС

С 10 июня 2020г. – по 9 июля 2020г. (30 календарных дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях)

С документацией по ОВОС можно ознакомиться

Бобруйский городской исполнительный комитет

213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.409

Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома

Контактное лицо – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by

ООО «ИнжСпецСтройПроект»

220076, г. Минск, ул. П. Мстиславца, дом 22, пом. 210 УНП 191114842, ОКПО 378541685000 Р/с BY67 PJCB 3012 0519 4110 0000 0933 в ЦБУ 117 ОАО «Приорбанк», код PJCBBY2X адрес банка: г.Минск, пр-т Независимости, 172.УНП 100220190, электронная почта: proekt@issp.by

тел. +375 17 278 75 13, факс +375 17 278 75 14

Главный специалист Новицкая Ольга Николаевна

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить

ООО «БР-Вуд»

213802 Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417, р/с: BY34AKBB30120000139190000000 в ОПЕРУ Головного офиса ОАО “АСБ Беларусбанк”,

БИК AKBBBY2X, УНП 791106683

электронная почта: dashkevich.r@wood.by

контактное лицо - директор Дашкевич Руслан Анатольевич тел. +375293676975

ООО «ИнжСпецСтройПроект»

220076, г. Минск, ул. П. Мстиславца, дом 22, пом. 210 УНП 191114842, ОКПО 378541685000

Р/с BY67 PJCB 3012 0519 4110 0000 0933 в ЦБУ 117 ОАО «Приорбанк», код PJCBBY2X адрес банка: г.Минск, пр-т Независимости, 172.УНП 100220190 электронная почта: proekt@issp.by

тел. +375 17 278 75 13, факс +375 17 278 75 14

Главный специалист Новицкая Ольга Николаевна.

Бобруйский городской исполнительный комитет

213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.409

Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома. Контактное лицо –

заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by

Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно направить в Бобруйский городской исполнительный комитет (213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.№409 Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома.

Контактное лицо – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by в срок до 16:0023.06.2020 г. включительно (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой информации уведомления об общественных обсуждениях).

В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены дополнительно.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить: ООО «БР-Вуд» г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417, электронная почта: dashkevich.r@wood.by а также в Бобруйский городской исполнительный комитет (213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.№409 Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома. Сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by в срок до 16:00 23.06.2020 г. включительно (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой информации уведомления об общественных обсуждениях).

Место и дата опубликования уведомления:

газета «Бабруйскае жыцце» от 10.06.2020 №24

сайт Бобруйского городского исполнительного комитета