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Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске»

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Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске»

Планируемая деятельность
Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске
Заказчик планируемой деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «БР-Вуд» 213802 Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417, р/с: BY34AKBB30120000139190000000 в ОПЕРУ Головного офиса  ОАО “АСБ Беларусбанк”,
БИК AKBBBY2X, УНП 791106683
электронная почта: dashkevich.r@wood.by,
сайт borwood.by
контактное лицо - директор Руслан Анатольевич  Дашкевич  , +375293676975
Обоснование необходимости
Реализация проекта «Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске» выполняется в соответствии с  инвестиционным договором между Республикой Беларусь и  ООО «БР Вуд» №221 от 13.06.2019 г.
Реализация проекта позволит увеличить экспорт отечественной продукции, создать новые рабочие места
Описание планируемой деятельности
Предусматривается организация нового лесопильного и пеллетного производства.
Организация лесопильного производства осуществляется на производственной линии по изготовлению обрезных пиломатериалов с гарантированной переработкой круглого леса в объеме 197 тыс. м3 в год.
Поставки круглого лесоматериала планируются автотранспортом. Сортировка осуществляется на существующей сортировочной линии. Рядом с линией сортировки круглого леса располагается биржа для хранения сортированного круглого леса. Хранение осуществляется в штабелях, все работы по перемещению древесины проводятся погрузчиками. Со склада древесина при помощи погрузчика либо автомобильного транспорта

подается на линию пиления, где на круглопильном станке производится последовательное отделение на бревен на доски, которые в последующем отправляются на сортировку. Пиломатериалы, предназначенные для сушки, после сортировки, вилочными автопогрузчиками отправляются в сушильные камеры. После сушильных камер отсортированный пиломатериал отправляется на склад готовой продукции. Организация пеллетного производства осуществляется на производственной линии по изготовлению топливных гранул (пеллет) из древесных хвойных отходов с гарантированным объемом выпуска не менее 35 тыс. тонн в год готовой продукции.  Отходы пиломатериалов с линии пиления используются для создания «белых» топливных гранул, соответствующих классам ENplus А1 по европейской классификации.
Место размещения планируемой деятельности
г.Бобруйск, ул. Ленина, 95
Сроки реализации планируемой деятельности
период строительства – 2020-2021 гг.
срок эксплуатации объекта - 50 лет
Предполагаемый  срок принятия  решения в отношении планируемой деятельности
IV квартал 2020 года
Характер возможного решения в отношении планируемой деятельности
Реализация проекта
Информация о принимаемом в отношении хозяйственной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения
Выписка из решения Бобруйского городского исполнительного комитета от 26 июня 2019 года. № 14-53.
Бобруйский городской исполнительный комитет
213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1
Телефон: (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by электронная почта archi@bobruisk.by
Информацию о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности (наименование, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, номера телефона и факса, электронный адрес)
Бобруйский городской исполнительный комитет
213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1
Телефон: (80225) 68 00 50, сайт bobruisk.by электронная почта archi@bobruisk.by

Информация об общественных обсуждениях
Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС
С 10 июня 2020г. –  по 9 июля 2020г. (30 календарных дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях)
С документацией по ОВОС можно ознакомиться
Бобруйский городской исполнительный комитет
213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.409
Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома
Контактное лицо – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50,  сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by
ООО «ИнжСпецСтройПроект»
220076, г. Минск, ул. П. Мстиславца, дом 22, пом. 210  УНП 191114842, ОКПО 378541685000 Р/с  BY67 PJCB 3012 0519 4110 0000 0933 в ЦБУ 117 ОАО «Приорбанк»,  код PJCBBY2X адрес банка: г.Минск,  пр-т Независимости, 172.УНП 100220190, электронная почта: proekt@issp.by
тел. +375 17 278 75 13, факс +375 17 278 75 14
Главный специалист Новицкая Ольга Николаевна
Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить
ООО «БР-Вуд»
213802 Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417, р/с: BY34AKBB30120000139190000000 в ОПЕРУ Головного офиса  ОАО “АСБ Беларусбанк”,
БИК AKBBBY2X, УНП 791106683
электронная почта:  dashkevich.r@wood.by
контактное лицо - директор Дашкевич Руслан Анатольевич тел. +375293676975
ООО «ИнжСпецСтройПроект»
220076, г. Минск, ул. П. Мстиславца, дом 22, пом. 210 УНП 191114842, ОКПО 378541685000
Р/с  BY67 PJCB 3012 0519 4110 0000 0933 в ЦБУ 117 ОАО «Приорбанк»,  код PJCBBY2X адрес банка: г.Минск,  пр-т Независимости, 172.УНП 100220190 электронная почта: proekt@issp.by
тел. +375 17 278 75 13, факс +375 17 278 75 14
Главный специалист Новицкая Ольга Николаевна.
Бобруйский городской исполнительный комитет
213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.409
Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома. Контактное лицо –

заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50,  сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by
Заявление о необходимости проведении общественных слушаний (собрания) можно направить в Бобруйский городской исполнительный комитет (213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.№409 Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома.
Контактное лицо – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Яна Валерьевна Качан. Телефон: (80225) 68 00 49, (80225) 68 00 50,  сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by в срок до 16:0023.06.2020 г. включительно (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой информации уведомления об общественных обсуждениях).
В случае поступления от  общественности заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены дополнительно.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить: ООО «БР-Вуд» г. Бобруйск, улица Ленина 95, комната 417,  электронная почта: dashkevich.r@wood.by а также в Бобруйский городской исполнительный комитет (213800, г.Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб.№409 Отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома. Сайт bobruisk.by, электронная почта archi@bobruisk.by в срок до 16:00 23.06.2020 г. включительно (в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой информации уведомления об общественных обсуждениях).
Место и дата опубликования уведомления:
газета «Бабруйскае жыцце» от 10.06.2020    №24
сайт Бобруйского городского исполнительного комитета

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