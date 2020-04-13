Обращение Синода Белорусской православной церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

Дорогие отцы, братья и сёстры!

На нашу землю пришло испытание — коронавирусная инфекция. Число заболевших людей превысило тысячу, есть умершие. Заболевание продолжает распространяться.

Долг Церкви — молитва о людях. И в эти дни Белорусская Православная Церковь горячо молится о том, чтобы Господь отвёл беду от народа Беларуси.

Мы молимся о скорейшем выздоровлении заражённых коронавирусом; о упокоении скончавшихся от этого недуга; о даровании здравия и утешения родным и близким всех, кто так или иначе пострадал от инфекции, — и о том, чтобы опасное поветрие как можно быстрее прекратилось.

Особые молитвы Церковь возносит о всех тружениках медицинских учреждений. Находясь на переднем крае борьбы с эпидемией, медицинские работники всех уровней совершают ежедневный подвиг, значимость которого всё мировое сообщество оценивает по достоинству. Церковь просит Врача душ и телес — Христа Спасителя укрепить телесные и душевные силы всех врачей, их родных и близких, соучаствующих в подвиге спасения человеческих жизней.

Отрадно осознавать, что всё больше и больше молодых людей по велению своих сердец принимают участие в борьбе с эпидемией на добровольных началах. Церковь призывает благословение Божие на добровольцев и приветствует все формы посильной помощи врачам в их служении людям.

Каждый из нас в сложившейся ситуации призван заново осознать ценность и хрупкость человеческой жизни. Настало время сплотиться, объединить силы, забыть о мелочных раздорах, простить друг другу обиды, покрыть любовью все конфликты и нестроения.

В настоящее время, как и во все времена, Церковь призывает людей к покаянию, исправлению своего прежнего порочного образа жизни, и напоминает своим верным чадам о двух главных заповедях Божиих: «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37-38). Сейчас очень важно, чтобы каждый постарался чуть меньше думать о себе и чуть больше заботиться о ближних. Господь ждёт от нас сострадания, милосердия, доброты к тем, кто находится с нами рядом.

Никакие страхи, никакое уныние или отчаяние не должно овладевать нашим сознанием в эти дни. Господь наш Иисус Христос говорит апостолу Петру, а вместе с ним — и нам: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5:36). С верой в человеколюбие Божие, с молитвой на устах, спокойно и рассудительно нам надлежит совершать свой жизненный путь. Те, кто сейчас сознательно способствуют нагнетанию паники, распространяя сомнительную информацию о вирусе и извлекая из этого свою корыстную выгоду, совершают преступление перед людьми и Всевышним Богом.

Православные христиане должны служить обществу примером здравого смысла и социальной ответственности. Именно поэтому Синод Белорусской Православной Церкви призывает пастырей и всех верных своих чад строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Людям, обнаружившим у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний (повышенную температуру тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием и т.д.) благословляется воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго следовать их указаниям.

Мирянам, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции и в связи с этим приостанавливают своё участие в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех. Церковь напоминает, что в электронных СМИ организованы онлайн-трансляции богослужений. Каждый желающий может присоединиться к просмотру и, тем самым, принять участие в общецерковной молитве.

Православная Церковь продолжает нести в белорусском обществе свою спасительную миссию. Храмы Божии не будут закрываться, особенно в пасхальные дни, но это положение возлагает ещё большую ответственность на епископат, священнослужителей и всех церковных тружеников.

Духовенству Белорусской Православной Церкви при совершении богослужений в храмах и обителях следует строго руководствоваться Инструкцией, утвержденной Священным Синодом Русской Православной Церкви от 17 марта 2020 года. В епархиях, где эпидемиологический уровень более сложный, Преосвященный архипастырь может применить более строгие санитарные нормы во время совершения богослужений и треб.

Настоятельно рекомендуем в дни общецерковных праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой освящение верб и пасхальных снедей совершать исключительно на прихрамовых территориях под открытым небом.

Благочестивой пастве надлежит словом и делом поддерживать своих пастырей, совершающих многотрудную миссию служения Церкви и утешения людей.

Начиная с 10 апреля и вплоть до завершения эпидемии, во всех храмах и монастырях Белорусской Православной Церкви будет совершаться ежедневный колокольный звон по следующему распорядку: в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00 надлежит совершать 12 ударов в большой колокол, после которых на протяжении 10 минут осуществлять трезвон во все колокола.

Всех верующих, жителей Республики Беларусь, во время звучания колокольного звона в эти часы просим вознести прошения и молитву о прекращении распространения вредоносного поветрия, которую утвердил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Близится к завершению Великий пост. Впереди Пасха — Светлое Христово Воскресение. Верим: Господь и Спаситель наш Иисус Христос, Который принёс Себя на Кресте в жертву за грехи всего мира и Своим тридневным Воскресением разрушил смерть, не оставит нас, верующих в Него!

Сегодня мы как никогда должны сплотиться в молитве к Богу, простить друг другу взаимные обиды и с чистым сердцем, исполняя Заповеди Христовы, продолжать идти по жизни, вспоминая наставление Спасителя мира: «соблюдайте всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». (Мф. 28:19).

Господь помилует, сохранит, укрепит и спасёт нас молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, в земле Белорусской просиявших!

church.by