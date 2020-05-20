Обоснованность и правильность. Комиссия завершила работу

19 мая 2020 года в УЗ «Бобруйская станция скорой неотложной медицинской помощи» состоялось комиссионное изучение вопроса по выплатам дополнительного материального стимулирования работникам. Комиссией установлена обоснованность и правильность выплат работникам в соответствии нормами Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения» в целях дополнительного материального стимулирования работников здравоохранения бюджетных организаций установлены ежемесячные надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями, работникам здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями.

Сотрудникам УЗ «Бобруйская станция скорой неотложной медицинской помощи» неоднократно разъясняли применение норм Указа № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Кроме того, на Национальном правовом Интернет – портале Республики Беларусь размещены разъяснения Минздрава с ответами на часто встречающиеся вопросами.

Указ Президента Республики Беларусь является законодательным актом, который распространяет свое действие на территории Республики, является обязательным для выполнения всеми расположенными на его территории организациями и гражданами.

Приоритетом государственной политики является здоровье и жизнь своих граждан. В нынешних условиях власти принимают все меры для поддержки людей и, безусловно, стоят на защите прав медицинских работников.