Оборвала жизнь электродрель

В домашнем хозяйстве находит применение большое количество электроинструмента. Однако неумелое или небрежное обращение с ним порой представляет серьезную угрозу здоровью и жизни людей.

Так недавно в агрогородке Огаревичи Ганцевичского района произошел несчастный случай со смертельным исходом с местным жителем.

При обшивке стен сайдингом мужчина пользовался электродрелью. Спустя несколько часов его обнаружили без признаков жизни. Рядом лежала включенная в сеть электродрель, на сверло была намотана порванная рубашка погибшего.

Использовавшаяся пострадавшим электродрель имела 1 класс по защите от поражения электрическим током, была подключена к двухпроводной однофазной электрической сети, что не соответствует требованиям правил техники безопасности.

Перед включением в сеть следует убедиться в исправности электоинструмента, а также соответствии штепсельного соединения разъёму в розетке с защитным, заземляющим проводником и напряжению в ней.

Токоведущие провода не должны соприкасаться с металлическими поверхностями, находиться в воде или масле.

Необходимо избегать перекручивания кабеля или его излишнего натяжения;

Следует предохранять электроинструмент от дождя или воздействия влаги.

А.В. Кошелев,

государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору

Бобруйского межрайонного отделения