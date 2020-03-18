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Происшествия

Оборвала жизнь электродрель

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Оборвала жизнь электродрель

В домашнем хозяйстве находит применение большое количество электроинструмента. Однако неумелое или небрежное обращение с ним порой представляет серьезную угрозу здоровью и жизни людей.

Так  недавно в агрогородке Огаревичи Ганцевичского района произошел несчастный случай со смертельным исходом  с местным жителем.

При обшивке стен сайдингом мужчина пользовался электродрелью. Спустя несколько часов его обнаружили без признаков жизни. Рядом лежала включенная в сеть электродрель, на сверло была намотана порванная рубашка погибшего.

Использовавшаяся пострадавшим электродрель имела 1 класс по защите от поражения электрическим  током, была подключена к двухпроводной однофазной электрической сети, что не соответствует требованиям правил техники безопасности.

  • Перед включением в сеть следует убедиться в исправности электоинструмента, а также соответствии штепсельного соединения разъёму в розетке с защитным, заземляющим проводником и напряжению в ней.
  • Токоведущие провода не должны соприкасаться с металлическими поверхностями, находиться в воде или масле.
  • Необходимо избегать перекручивания кабеля или его излишнего натяжения;
  • Следует предохранять электроинструмент от дождя или воздействия влаги.

                   А.В. Кошелев,

государственный  инспектор

по энергетическому и газовому надзору

Бобруйского межрайонного отделения

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