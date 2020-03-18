Оборвала жизнь электродрель

В домашнем хозяйстве находит применение большое количество электроинструмента. Однако неумелое или небрежное обращение с ним порой представляет серьезную угрозу здоровью и жизни людей.
Так недавно в агрогородке Огаревичи Ганцевичского района произошел несчастный случай со смертельным исходом с местным жителем.
При обшивке стен сайдингом мужчина пользовался электродрелью. Спустя несколько часов его обнаружили без признаков жизни. Рядом лежала включенная в сеть электродрель, на сверло была намотана порванная рубашка погибшего.
Использовавшаяся пострадавшим электродрель имела 1 класс по защите от поражения электрическим током, была подключена к двухпроводной однофазной электрической сети, что не соответствует требованиям правил техники безопасности.
- Перед включением в сеть следует убедиться в исправности электоинструмента, а также соответствии штепсельного соединения разъёму в розетке с защитным, заземляющим проводником и напряжению в ней.
- Токоведущие провода не должны соприкасаться с металлическими поверхностями, находиться в воде или масле.
- Необходимо избегать перекручивания кабеля или его излишнего натяжения;
- Следует предохранять электроинструмент от дождя или воздействия влаги.
А.В. Кошелев,
государственный инспектор
по энергетическому и газовому надзору
Бобруйского межрайонного отделения