Обманчивая красота — чем опасен яд цикуты

Напомним, предположительно после употребления в пищу цикуты, 9 мая текущего года скончались житель Краснопольского района, 1980 года рождения, и его племянница, 2009 года рождения. По результатам исследований судебно-медицинскими экспертами будет установлена точная причина смерти.

— В цикуте содержится чрезвычайно опасный яд (цикутотоксин), наибольшее количество — в корневище растения, которое внешне напоминает редьку. Отличительная особенность состоит в том, что корневище вёха полое внутри, имеет перегородки. Употребление в пищу этого растения вызывает расстройство сердечно-сосудистой деятельности, паралич дыхания, судороги. Смертельный исход возможен при употреблении даже части корнеплода. В случае употребления минимальной дозы человек (животное) выздоравливает. Первая неотложная помощь при попадании яда в организм — это промывание желудка. Также, как можно скорее, необходимо обратиться за медицинской помощью, — рассказывает заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилёвской области Александр Григорьевич Иванов. — Вёх ядовитый довольно часто встречается в Беларуси, произрастает чаще всего по берегам прудов, в болотистой местности, т.е. в хорошо увлажненной почве. В отличие от болиголова пятнистого, цикута имеет сладковатый запах и вкус, напоминающий морковный. С середины лета до осени растение цветёт. Белые цветки собраны в двойные зонтики. Ядовитость вёха сохраняется круглый год, но особенно высокая концентрация яда наблюдается весной и осенью. В 20-м веке вспышки отравлений цикутой в СССР были зафиксированы в 20-30-е и середине 40-х годов.