Облизбирком установил результаты голосования в Могилевской области на выборах Президента Республики Беларусь

На итоговом заседании областной избирательной комиссии были установлены результаты голосования избирателей Могилевской области на выборах Президента Республики Беларусь. Анализировался и их ход в регионе.

Отмечались планомерность, профессионализм и слаженность деятельности органов местной исполнительной власти и избирательных комиссий всех уровней по подготовке и проведению выборов.

Выделялись и такие составляющие выборов, как активность голосования и квалифицированный характер работы на избирательных участках.

В списки выборщиков было внесено 804066 жителей области. 731331 из них получили бюллетени для голосования. Приняли участие в голосовании 729975 выборщиков Приднепровского края.

Явка избирателей на Могилевщине стала одной из наиболее высоких среди белорусских регионов, а также столицы республики и достигла 90,44% (досрочно проголосовало 49,99 процента ее избирателей).По республике же число выборщиков, участвовавших в голосовании, составило 84,05%.

Выборы признаны состоявшимися во всех 25 районах (включая Могилев и Бобруйск) Приднепровского края.