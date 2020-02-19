Областной смотр-конкурс «Не стареют душой ветераны» стартует 19 февраля в Могилевской области

Зональные этапы областного смотра-конкурса коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей XV республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» пройдут 19-26 февраля в Могилевской области. Об этом рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов.

В смотре-конкурсе принимают участие представители учреждений культуры и образования, общественных объединений по шести номинациям: вокально-хоровое, музыкально-инструментальное, хореографическое, театральное и декоративно-прикладное искусство, а также сольное исполнительство.

Региональные отборочные туры состоятся:

19 февраля в Черикове на базе районного Центра культуры ГУК «Централизованная клубная система Чериковского района» с участием художественных коллективов и индивидуальных исполнителей Климовичского, Костюковичского, Краснопольского, Кричевского, Мстиславского, Хотимского, Чаусского, Чериковского районов;

20 февраля в городе на Березине на базе Дворца искусств г. Бобруйска с участием художественных коллективов и индивидуальных исполнителей Бобруйска, Бобруйского, Глусского, Кировского, Кличевского, Осиповичского районов;

26 февраля в областном центре на базе Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы с участием художественных коллективов и индивидуальных исполнителей Могилева, Белыничского, Быховского, Горецкого, Дрибинского, Круглянского, Могилевского, Славгородского, Шкловского районов.

Заключительный этап регионального смотра-конкурса пройдет 4 марта в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы.