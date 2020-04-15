Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы проводит два международных дистанционных конкурса. Об этом сообщили в учреждении культуры.

Целью фотоконкурса «Времена года» является развитие художественного и эстетического вкуса, творческих способностей участников, создание условий для самореализации посредством художественной фотографии, выявление талантливых фотографов-любителей, представление их работ общественности.

Для участников определены три возрастные категорий: I – 15-19 лет; II – 20-25 лет; III – от 26 лет и старше.

Конкурсные работы принимаются в следующие сроки:

- «Весна»: до 31 мая

- «Лето»: 1 июня - 31 августа

- «Осень»: 1 сентября - 30 ноября

Форма проведения конкурса искусств «Яркие огни» – просмотр и прослушивания номеров по видеозаписям. К участию приглашаются индивидуальные исполнители и творческие коллективы от 4 лет и старше из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурс проводится по май по следующим жанрам:

«Вокальное искусство» – номинации: эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал. Принимают участие индивидуальные исполнители, вокальные дуэты, трио, ансамбли, хоры, ученик-учитель.

«Хореографическое искусство» – номинации: народно-сценический танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец, современная хореография, классический танец. Принимают участие хореографические ансамбли.

«Театральное искусство» – номинация: театр моды. Участники представляют одну коллекцию по выбору (национальный костюм, детская одежда, подростковая одежда, молодежная одежда, спортивный костюм, авангардный костюм, исторический костюм, вечерняя одежда), хронометраж показа не более 4-х минут. На коллекцию представляется аннотация, раскрывающая смысл и идею. Показ предусматривает музыкальное и текстовое сопровождение.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте учреждения.