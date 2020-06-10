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Общество

Областной этап конкурса «Властелин села» пройдет в режиме online 30 июня

mogilevnews.by 84 0

Областной этап конкурса «Властелин села» пройдет в режиме online 30 июня

Областной этап республиканского конкурса «Властелин села» состоится  в режиме online 30 июня. Подготовка к нему уже началась Конкурс на Могилевщине пройдет в два этапа: районный и областной.

Областной оnline отбор  включает в себя видеоролик до 10 минут, в котором должно быть отражено подворье семьи, кулинарные и творческие способности, а также эссе на тему «Моя семья самая лучшая».

— Для участия в  конкурсе необходимо до 25 июня подать заявку.  За главный приз могут бороться молодые семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до 31 года (до 30 лет включительно). Супруги должны состоять в  рядах БРСМ, жить в сельском населенном пункте более  трех лет, вести личное подсобное хозяйство, работать в сельской местности (в том числе в отраслях социальной сферы, строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и коммуникаций), —  уточнили в областном комитете ОО «БРСМ».
Победители награждаются дипломами и ценными подарками, остальные участники – дипломами участников и сувенирами.

Организаторами Проекта являются главное управление идеологической работы и по делам молодежи Могилевского областного исполнительного комитета, Могилевский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Финал  республиканского семейного сельскохозяйственного проекта БРСМ «Властелин села» состоится  на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»). В прошлом году первое место завоевала семья Федотовых из агрогородка Барчицы Кировского района, которая  представляла Могилевскую область в финале республиканского конкурса.

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