Объекты общепита Могилевской области временно будут работать не позднее 23:00

В Могилевской области продолжаются активные мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавируса.

- Всем объектам общественного питания рекомендовано придерживаться ранее озвученных профилактических мер, - отметил завотделом гигиены Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Бузюк. – В том числе соблюдение социального дистанцирования (рассаживание посетителей на расстоянии не менее 1 метра друг от друга), размещение в свободном доступе антисептических средств для обработки рук. Рекомендовано максимально перейти на продажу «на вынос» или доставку. Всем работникам данной сферы необходимо использовать маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическим средством. Что касается организации труда со стороны работодателя, обязателен ежедневный контроль состояния сотрудников: термометрия дважды (в начале и в конце смены). Также работники самостоятельно должны оценивать свое самочувствие с занесением данной информации в специальный журнал. На объектах общепита должна проводиться санитарная обработка дверных ручек и поверхностей (столы, стулья, прилавки и т.п.) дезинфицирующим средством каждые два часа.

Также в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в целях профилактики коронавирусной инфекции, решением облисполкома от 2 апреля 2020 года объектам общепита, в том числе находящимся в заведениях с ночным режимом работы, показано ввести временное ограничение времени работы. Данные субъекты хозяйствования должны делать перерыв в работе с 23:00 до 8:00.