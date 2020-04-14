Об отмене отдельных рейсов по маршрутам движения троллейбусов №1 и №2
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С 15.04.2020 по 29.04.2020 отменяются следующие рейсы по маршрутам движения троллейбусов №1 и №2:
Рабочий день недели:
Маршрут №1: время отправления с о/п. «Еловики» 13:38.
Маршрут №2 время отправления с о/п. «Сикорского» 12:05, 15:04, 16:24.
Выходной день недели:
Маршрут №1: время отправления с о/п. «Еловики» 12:58, 14:09.
Маршрут №2 время отправления с о/п. «Сикорского» 11:55, 14:29.
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