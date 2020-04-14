Об отмене отдельных рейсов по маршрутам движения троллейбусов №1 и №2

С 15.04.2020 по 29.04.2020 отменяются следующие рейсы по маршрутам движения троллейбусов №1 и №2:

Рабочий день недели:

Маршрут №1: время отправления с о/п. «Еловики» 13:38.

Маршрут №2 время отправления с о/п. «Сикорского» 12:05, 15:04, 16:24.

Выходной день недели:

Маршрут №1: время отправления с о/п. «Еловики» 12:58, 14:09.

Маршрут №2 время отправления с о/п. «Сикорского» 11:55, 14:29.