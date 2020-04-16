ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» оказало спонсорскую помощь бобруйским медикам

Огромный вклад в поддержку работников системы здравоохранения Бобруйска оказало ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». Генеральный директор предприятия Надежда Лазаревич и неравнодушные сотрудники компании в рамках акции «Спасибо медикам» оказали спонсорскую помощь – три тысячи рублей. Сертификат сегодня передали главному врачу Бобруйской центральной больницы Оксане Крупенич.

– Я как генеральный директор компании решила участвовать в акции и перечислила свое вознаграждение за присвоение почетного звания «Человек года Могилевщины», – подчеркнула Надежда Лазаревич. – В эту сумму также вошли денежные средства, собранные сотрудниками предприятия. Объединившись коллективом, на собственном примере хотим показать, что вместе можно сделать многое.

Но на этом ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» не останавливается: в течение ближайших дней на счет центральной больницы планируется перечислить спонсорскую помощь в 20 тысяч рублей. Надежда Анатольевна также призвала бобруйчан оказать как моральную, так и материальную поддержку нашим медицинским работникам.

– Хочется выразить от сотрудников учреждений здравоохранения города слова благодарности ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» за оказанную помощь. И сказать спасибо всем организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают посильную поддержку. Это стимулирует наших сотрудников. В нынешний непростой период благодаря медицинским работникам и слаженной работе всего сообщества неравнодушных граждан у нас все получится, – поделилась с нами Оксана Крупенич.

Благотворительное пожертвование в тысячу рублей руководство и сотрудники предприятия перечислили и в ОО «Белорусский союз женщин».

– Как активный участник общественного объединения не могла остаться в стороне и перевела денежные средства в фонд для дальнейшего перевода врачам по всей стране. Наши сотрудницы тоже поддержали эту инициативу. Мы начали с небольшой суммы, но на этом останавливаться не будем: планируем перечислить еще значительную сумму от предприятия, – уточнила Надежда Лазаревич.