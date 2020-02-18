О созыве 18-ой очередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов
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25 февраля в 10.00 состоится 18-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 9.30.
Основные вопросы повестки дня:
1. Отчет о работе Бобруйского городского исполнительного комитета по выполнению программы социально-экономического развития города на 2016-2020 годы и по итогам социально-экономического развития города в 2019 году.
2. Отчет о работе президиума Бобруйского городского Совета депутатов по итогам 2019 года.
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