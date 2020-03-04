О перспективах развития территории бывшего завода УКПП «Комбинат железобетонных изделий»

С 2014 года в отношении УКПП «Комбинат железобетонных изделий» открыта процедура банкротства «Ликвидационное производство» на основании заявления должника о добровольном банкротстве в связи с неплатежеспособностью, имеющей устойчивый характер, в связи с чем недвижимое имущество ликвидируемого предприятия распродается для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.

Однако будущие собственники недвижимого имущества смогут осуществить реконструкцию купленного объекта для своих целей с ограничениями, наложенными Генеральным планом города Бобруйска, а именно – разрешается использоват­ь объекты в соответствии с целевым назначением земельного участка – для размещения и обслуживания объектов производственного назначения (промышленные и коммунально-складские объекты).

Более подробную информацию можно узнать в отделе архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома по телефону 68-00-50.