О дружбе ребят и зверят в Центре юннатов в Бобруйске

В переулке Стадионном, 8, за зеленым забором находится чудесное место. Как только закрываешь за собой калитку, сразу из города будто попадаешь в деревню. Кругом разнотравье, ухоженные клумбы с яркими цветами, сад с плодовыми деревьями и кустами, огородные участки, теплица. Спокойствие и тишина, которую изредка нарушают птичьи «разговоры» индюков, кур и петуха, перекличка козочек. Недалеко пасется конь Орлик. Важно вышагивает на длинных ногах аист Яшка, зорко наблюдая за окрестностями.

В эту размеренную и неспешную жизнь радостное оживление приносят ребятишки и их педагоги. Более 350 школьников занимаются в ГУО «Центр юных натуралистов г. Бобруйска». Узнают о жизни животных, изучают овощеводство, садоводство, цветоводство, флористику, лекарственные растения.

Конечно, летом здесь не так многолюдно, как во время учебного года, ведь многие ребята разъезжаются по дачам или уезжают в деревни к бабушкам. Зато воспитанники, которые остаются в городе, могут приходить в Центр юннатов в любое время.

– Дети не только учатся чему-то новому, интересному, полезному, но и оздоравливаются. Как вы заметили, у нас территория вся в зелени. Стараемся больше выращивать традиционные растения нашей полосы, которые часто можно встретить на дачах, в частном секторе. Летом в кабинетах мы практически не занимаемся, ребята все время находятся на свежем воздухе. Дети помогают педагогам на учебно-опытном участке, ухаживают за животными, заготавливают им корм, создают и поддерживают красоту на территории. Вот наши активные старшие мальчишки Кирилл Ковалев и Николай Руденко очень любят рассказывать о животном и растительном мире, могут самостоятельно провести экскурсию для гостей, – говорит заведующий отделом по основной деятельности Сергей Падлевский.

В Центре в основном занимаются школьники 9-12 лет, потом интересы меняются, подростки ищут себя в других направлениях. До 11 класса ходят лишь единицы истинных ценителей природы. Они-то в будущем и выбирают профессии, связанные с биологией или экологией. С юннатами занимается небольшой коллектив педагогов – всего 10 человек. Во время учебного года приглашают совместителей, которые преподают начальные экологические знания при нескольких школах.

Этим летом в Центре юннатов опробовали новый вид работы с детьми. Появилась виртуальная площадка «Юные натуралисты», где педагоги (каждый по своей специализации) проводят своеобразные тематические онлайн-занятия, которые можно найти и посмотреть на ютубе.

Зверье мое

Педагог Галина Зубович ведет одно из самых популярных у детей объединений по интересам «В мире животных». Галина Васильевна – «хозяйка» вольеров и живого уголка. В вольерах у юннатов живут кролики Калинка, Принцесса, Бука, Оливка, Гоголь, Красотка и еще десяток ушастых пушистиков разных пород (французский баран, бельгийский великан, калифорнийский), в отдельной клетке – хорек, в курятнике – породистые бентамские куры с петухом и индюки, в водоеме – американские красноухие (желтобрюхие) черепахи (целых 16 штук), рыбки. Охранники территории – четыре собаки. В живом уголке обитают разнообразные мелкие животные: декоративные кролики, морские свинки, крысы, песчанки, хомяки джунгарские, дегу (чилийская белка), шиншиллы.

– Дети много занимательного и полезного узнают о животных и растениях, темы интересные подбираю для занятий, – рассказывает Галина Зубович. – В Центре учим юннатов трудолюбию, ответственности, чувству любви и заботы о животных. Дети же полдня в школе сидят, а сюда приходят отдохнуть, подвигаться на свежем воздухе, вместе поработать, заботятся о животных, получают положительные эмоции от наблюдения и общения с ними. Я всегда обращаю внимание, чтобы не просто ухаживали за питомцами, но и учились подмечать интересные моменты. Ребята ведут дневники наблюдений за животными. Каждый день ведь что-то новое происходит с нашими пушис­тыми подопечными.

В соседнем кабинете расставлены аквариумы с маленькими речными карасями, уклейками, ротанами, с неприхотливыми гуппи и даже с одной редкой хищной рыбкой (Псевдотрофеус Ацей), обитающей в природных условиях только в западной части африканского озера Малави. Обо всех привычках водных жителей бойко и увлеченно нам рассказывает 13-летний Кирилл Ковалев. Юный натуралист вначале помогал педагогам наводить порядок и сгребать скошенную траву на участке, а потом присоединился к Галине Васильевне, чтобы знакомить нас с живностью. Кирилл уже год посещает занятия в Центре. Случайно увидел в интернете объявление о наборе в объединения по интересам, записался и с удовольствием приходит.

– С ребятами многими подружился. Учителя у нас очень добрые, мы общаемся на разные темы. Мне больше нравится заниматься животными. С ними весело, можно поиграть, интересно их кормить, но нужно много знать о повадках и характере подопечных. Любимый питомец у меня хорек Люська. Она забавная, любит бегать по актовому залу, с ней здорово играть в догонялки, прятки, мячик. Все свободное время стараюсь проводить в Центре, мне здесь очень нравится, – рассказывает Кирилл и берет хорька на руки, дает погладить. Такая умилительная мордашка!

– Каждый ребенок выбирает себе любимого питомца, но Люська у нас – звезда и любимица всех детей. Она очень лас­ковая, любит облизывать руки детям. Наш хорек, хоть и хищный зверек, но кусочки сырого мяса не ест, а предпочитает специальный мясной корм и, как ни странно, любит бананы. Все ребята обожают с Люськой возиться. Но у нас есть правило: сначала ухаживать-кормить животных, а потом можно играть с любимцами, – продолжает разговор Галина Васильевна. – Я еще заметила такую особенность: детям иногда, наверное, не хватает ласки, внимания, тепла. Вот они чаще держат животных на руках, гладят. Я думаю, наше эколого-биологическое учреждение делает очень хорошее и важное дело для ребят.

Яшкина жизнь

В Центр иногда попадают необычные для городского жителя животные. Однажды семейная пара отдала детеныша куницы, который свалился с чердака во время ремонта частного дома. На днях принесли крошечного птенчика стрижа, выпавшего из гнезда. К сожалению, не всех удается спасти и вырастить. Но случаются и счастливые истории. Одна из таких о красавце-аисте.

Сегодня, 15 июля, исполняется ровно год, как Яшка поселился в Центре юных натуралистов. Немало довелось пережить этой мужественной благородной птице, но сейчас все хорошо. Яшка под надежной защитой любящих заботливых людей. Галина Зубович рассказала его историю.

– Родители выбросили малыша из гнезда, он был болен. Люди принесли его к нам в Центр. Птицу здесь выходили-­вылечили. Сначала кормили свежемороженой килькой, еще ему пришлись по вкусу куриные шейки. А потом знакомые рыбаки стали приносить свежую мелкую рыбешку. После живой рыбы аист перестал есть замороженную. Все лето он ходил по саду, привык к собакам, к лошади Орлику. Осенью стали думать, где же ему жить зимой. И решили поселить в конюшне. Первое время ловили, а он убегал. Но когда несколько раз переночевал в новом доме (ему там поставили миску с едой), понял, что там тепло, хорошо. За зиму аист подрос, окреп. Чем теплее становилось, тем больше ему хотелось полетать. С весны Яшка решил попробовать подниматься в воздух. Улетал в парк культуры и отдыха, где любил фотографироваться с людьми у фонтана, в детский парк, во дворы многоэтажек. Он доверчивый очень. А однажды случилось несчастье. Яшка улетел с территории Центра и, видимо, подошел к чужим собакам, его сильно покусали, поранили. Аиста прооперировали в ветлечебнице (огромное спасибо ветеринарам), ампутировали часть крыла, тяжело ему пришлось. Но выжил, через три дня стал самостоятельно кушать. Это для нас было счастье! Теперь он уже никуда не сможет улететь, только ходит по саду, крыльями взмахивает. Яшка очень ручной, любит наблюдать за людьми, кто что делает. Любопытный, но стал вести себя более осторожно.

О природе круглый год

В Центре юннатов, мне кажется, уютно всем питомцам. Потому что здесь, как нигде, на практике работает правило Маленького принца: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И дети учатся добру, любви, состраданию. Много раз замечала, когда в городе проходят мероприятия, вокруг площадки юннатов всегда собирается столько ребятишек разных возрастов! Всем хочется погладить кролика или взять в руки черепаху. А если заинтересовались, записываются в объединения Центра и обязательно приводят друзей-приятелей. К слову, основной набор детей в группы проходит в августе-сентябре. Но если у ребенка по­явилось желание познавать живую природу, можно прийти на занятия в любое время года.

Маргарита Бушуева.

Фото Александра Анташкевича.