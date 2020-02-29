О чём говорили бобруйские подростки с начальником отдела призыва

Открытый диалог дал возможность молодёжи задать волнующие вопросы об изменение правил призыва в белорусскую армию, вступившие в силу с начала нового года.

Станислав Игоревич рассказал о ряде преференций для молодых людей прошедших срочную воинскую службу в сфере образования: особенности поступления в высшие учебные заведения страны, о получении мест в общежитии, о льготах для подготовки к поступлению, а так же о преимуществах выбора места работы при распределении и о дополнительных социальных гарантиях, таких как уплата страховых взносов во время службы, о гарантиях трудоустройства жён на работу и детей в детские сады, о том в каких случаях призывник считается не подлежащим призыву на военную службу, можно ли совмещать работу или учёбу со службой, могут ли девушки пойти служить, есть ли возможность попасть на работу в МЧС вместо срочной службы в армии, пригодятся ли знания программирования на службе.

На эти и многие другие вопросы Станислав Игоревич отвечал в доступной и интересной форме. Даже у девушек военная карьера вызвала живой интерес.

Ребята выразили слова благодарности за интересную встречу и сделали традиционное фото на память.