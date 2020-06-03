Нужны отличные автоаксессуары? Вам сюда!

Любой автолюбитель не даст соврать: аксессуары для обожаемого железного коня – это важно.

К автоаксессуарам можно отнести как некоторые элементы тюнинга, так и различные средства безопасности, системы автонавигации, элементы обеспечения комфорта и предметы по уходу за автомобилем. Кроме того, в категорию автоаксессуаров входят всевозможные дополнительные детали салона. Для всех автолюбителей приятной новостью станет и то, что все это можно приобрести в одном месте. Уже четвертый год у бобруйчан есть возможность приобрести все для своих автомобилей в одном магазине и по приемлемой цене. А расположен он по адресу: улица Минская, 123, ряд 2, павильон 3 (рынок «Авто­СтройПрестиж»).

– У нас широкий ассортимент и большой модельный ряд, – рассказала директор «Автоаксессуаров» Инна Клянченко. – Есть универсальные чехлы, ковры, оплетка, колпаки, вет­ровики, дефлекторы капотов и окон, внешний тюнинг, аксес­суары в салон. А еще собственное изготовление арок и порогов. Да всего и не перечислить…

От ассортимента действительно разбегается взгляд. А для любителей проехать под хорошую музыку большой выбор магнитол, сабвуферов и колонок от лучших мировых производителей. Огромным преимуществом станут и гибкие условия: здесь могут даже доставить выбранные аксессуары вам домой. Возможна доставка и по почте.

А если не нашли нужного аксессуара – в магазине можно его заказать. Здесь к каждому покупателю индивидуальный подход. Приемлемая цена, экономия времени, лучшие аксессуары и гаджеты для автомобиля, которые могут быть реально полезными каждому водителю, – все здесь. Ознакомиться с ассортиментом можно и на «Инстаграм» страничке магазина.

УНП 791014766