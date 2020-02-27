Новый старт акции «Помогаешь себе, помоги другому!»
62 0
В учреждении ТЦСОН Ленинского района стартует акция «Помогаешь себе, помоги другому!», посвященная Всемирному дню доброты.
Акция проводится для оказания помощи гражданам с нарушением слуха в виде мебели, бытовой техники.
Нуждающиеся в помощи и желающие помочь могут обращаться по адресу: ул.К.Либкнехта, д.58, каб.204, тел. 72-83-69; +375447191530 (Viber).
Принимается любая помощь.
Итоги акции будут подведены в ноябре 2020 года.
Переводчик жестового языка отделения сопровождаемого проживания Елена Пугачева.
также
-
Установлены цены на березовый сок нового сезона
-
Корреспондент телеканала «Бобруйск 360» Людмила Любимцева заняла 1-е место в региональном этапе конкурса «Лучший материал о почте»
-
Поддержат и помогут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
-
Новый старт акции «Помогаешь себе, помоги другому!»
-
Госкомимущество определило список ОАО для приватизации в 2020 году. В список вошел «Бобруйский кожевенный комбинат»