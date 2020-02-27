Новый старт акции «Помогаешь себе, помоги другому!»

В учреждении ТЦСОН Ленинского района стартует акция «Помогаешь себе, помоги другому!», посвященная Всемирному дню доброты.

Акция проводится для оказания помощи гражданам с нарушением слуха в виде мебели, бытовой техники.

Нуждающиеся в помощи и желающие помочь могут обращаться по адресу: ул.К.Либкнехта, д.58, каб.204, тел. 72-83-69; +375447191530 (Viber).

Принимается любая помощь.

Итоги акции будут подведены в ноябре 2020 года.

Переводчик жестового языка отделения сопровождаемого проживания Елена Пугачева.