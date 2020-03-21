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Новый паспорт к 100-летнему юбилею вручен долгожителю из Бобруйска

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Новый паспорт к 100-летнему юбилею вручен долгожителю из Бобруйска

Новый паспорт получил 100-летний юбиляр Афанасий Павлович Юрьев, родившийся в 1920 году в городе Жданове Донецкой области в Украине. Судьба занесла молодого парня в город на Березине перед самой войной, а после он остался здесь на всю жизнь. 

Заместитель начальника отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Валентина Шинкевич вручила долгожителю новый паспорт и букет цветов, выразив поздравления и пожелания крепкого здоровья. Сегодня он бодр несмотря на то, что последние два года уже не ходит. Но унывать не дают родные и близкие, которые всегда рядом, оказывают поддержку и внимание, дарят любовь.

Как рассказывают дочери Афанасия Павловича, отец всю жизнь проработал в типографии имени Непогодина  печатником. Трудовой стаж его 44 года. Родители прожили в браке 60 лет и вырастили трех дочерей. В 2011 году супруги Надежды Марковны не стало. Самое дорогое, что есть сегодня у Афанасия Павловича – это его дочери, шестеро внуков и семеро правнуков.

На вопрос в чем же секрет долголетия их отца и дедушки родные назвали его любовь к движению. Сколько помнят, папа всегда много ходил, а два года назад еще работал на участке. Вера в добро и порядочность, любовь к людям, безусловно, помогли достичь столь преклонного возраста. Но без генетики здесь не обошлось наверняка. Мама Афанасия Павловича прожила 98 лет.

Официальный представитель УВД
Бобруйского горисполкома
Татьяна Горбанюк. Фото автора

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