Новый антисептик разработал Бобруйский завод биотехнологий

«Чистые руки» - убийца микробов. Это не название фильма или рекламного сюжета. Речь идет об антисептике бобруйского производства, место прописки которого - ОАО "Бобруйский завод биотехнологий". Препарат – новинка отечественной химической промышленности. Подробности - в сюжете наших коллег с телеканала "Бобруйск 360".