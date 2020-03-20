Новый антисептик разработал Бобруйский завод биотехнологий
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«Чистые руки» - убийца микробов. Это не название фильма или рекламного сюжета. Речь идет об антисептике бобруйского производства, место прописки которого - ОАО "Бобруйский завод биотехнологий". Препарат – новинка отечественной химической промышленности. Подробности - в сюжете наших коллег с телеканала "Бобруйск 360".
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