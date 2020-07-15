Новые грузовые шины выпущены в Бобруйске

Бобруйская «Белшина» выпустила новые зимние грузовые цельнометаллокордные шины линейки ESCORTERA SNOW.

Как сообщили на предприятии, она пополнилась изделиями размера 315/80R22.5 модель BEL-398 и размера 315/70R22.5 модель BEL-388. Обе шины - бескамерные радиальные, с металлокордом в каркасе и брекере, зимним рисунком протектора и предназначены для эксплуатации на ведущих осях автомобилей типа МАЗ и грузовых автомобилей аналогичного класса на дорогах в заснеженном и обледенелом состоянии.

Новинки имеют специальную маркировку Евростандарта «альпийская горка» (символ 3PMSF снежинка на фоне трехпиковой горы). На них имеется индикатор износа, который покажет, когда шина не сможет использоваться в качестве зимней.

«Белшина» также ведет работу по освоению зимних грузовых ЦМК шин данных размеров для эксплуатации на рулевых осях. Предварительные испытания уже закрыты, планируется проведение сертификационных и лабораторно-дорожных испытаний в зимний период 2020-2021 года.