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Новое назначение в УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

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Новое назначение в УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»

Сегодня 1-й заместитель председателя горисполкома Игорь Николаевич Кисель представил трудовому коллективу нового директора УКПП ЖКХ "Бобруйскжилкомхоз" Кеда Игоря Петровича.

До назначения Игорь Петрович работал заместителем главного инженера по контролю строительства открытого акционерного общества «Эковер ПРО».

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