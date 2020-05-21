Новое назначение в УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
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Сегодня 1-й заместитель председателя горисполкома Игорь Николаевич Кисель представил трудовому коллективу нового директора УКПП ЖКХ "Бобруйскжилкомхоз" Кеда Игоря Петровича.
До назначения Игорь Петрович работал заместителем главного инженера по контролю строительства открытого акционерного общества «Эковер ПРО».
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