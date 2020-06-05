Новации в законодательстве о бухгалтерском учете на предстоящие годы обсудили 5 июня за «круглым столом»

Онлайн-встречу «Бобруйск – Минск» с участием представителей, причастных к разработке законопроекта министерств и ведомств, инициировала Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам.

В обсуждении приняли участие заместитель Министра финансов Дмитрий Кийко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский, начальник Главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Игорь Скринников, председатель Палаты налоговых консультантов Павел Царев и другие.

По словам заместителя Министра финансов Беларуси, новации законодательства о бухгалтерском учете направлены на закрепление положений МСФО и применение передовых методик бухгалтерского учета, расширение использования электронного документооборота и сближение с налоговым учетом.

Своим опытом применения на практике Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» поделились главные бухгалтеры крупных акционерных обществ Бобруйска: ОАО «Красный пищевик», ОАО УКХ «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», ОАО «Красный пищевик-АгроСервис».

Предложения участников круглого стола будут направлены в Министерство финансов для учета при доработке законопроекта.