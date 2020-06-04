Нотариусы Беларуси в июне продолжат консультировать бесплатно, сообщил помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

Решение о продлении акции по бесплатному консультированию граждан в удаленном формате принято для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию.

В течение июня граждане могут обратиться к нотариусу по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро или с использованием средств видеосвязи (мессенджеров skype, viber и т.д.) и получить информацию по интересующему их вопросу. С графиками предоставления консультаций нотариусами в удаленном формате можно ознакомиться на сайте БНП.

Такая удаленная консультация является предварительной, добавили в Белорусской нотариальной палате. Применительно к некоторым конкретным правоотношениям полная консультация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.

Актуальные контактные телефоны, а также логины нотариальных контор и нотариальных бюро в мессенджерах размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".