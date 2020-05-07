Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла.

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