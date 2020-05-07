Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая
52 0
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла.
также
-
Открытка к 9 мая своими руками
-
Погода на выходные: ночью — заморозки, днем — до +22°С и без осадков
-
Александр Студнев поздравил сотрудников медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» с профессиональными праздниками
-
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая
-
Газета «Бабруйскае жыццё» — лауреат конкурса «Золотая Литера»