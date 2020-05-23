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Ночные заморозки ожидаются 24 мая

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Ночные заморозки ожидаются 24 мая

Ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков, местами слабый туман. Утром и днем будет облачно с прояснениями, преимущественно по западной части республики пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается ночью слабый, днем южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по востоку до плюс 10 по западу, местами по восточной части страны ожидаются заморозки до нуля, минус 2. Днем будет 14-19 градусов выше нуля, по западной части местами - 11-13 градусов тепла.

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