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Никто, кроме них! Бобруйские десантники отмечают День ВДВ. У памятника воинам-интернационалистам появилась новая архитектурная композиция.

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Никто, кроме них! Бобруйские десантники отмечают День ВДВ. У памятника воинам-интернационалистам появилась новая архитектурная композиция.

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