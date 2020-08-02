Никто, кроме них! Бобруйские десантники отмечают День ВДВ. У памятника воинам-интернационалистам появилась новая архитектурная композиция.
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