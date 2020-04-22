Неожиданная дружба: как кот и собака спасли друг другу жизнь

В Туапсе хозяева держали немецкую овчарку по кличке Энди, когда питомцу исполнился год, в дом подбросили котенка смешанной породы. Малыша решили оставить на некоторое время пока не найдется новый дом. Между котом и собакой началась настоящая вражда. По словам хозяина животных 45-летнего Даниила Нотолева, ему пришлось лечить котенка от нанесенных собакой травм во время очередной ссоры. К сожалению, новые хозяева для кота не нашлись, и Даниил решил оставить его себе, так кот получил кличку Колумб.

Через несколько месяцев совместной жизни пес спас жизнь Колумбу. Когда кот вышел на проезжую часть, собака спасла его из-под колес едущей машины. После этого случилась еще одна удивительная история. По словам хозяина, часто его пес громко гавкал, из-за чего у Даниила были проблемы с соседями. Один из которых и подбросил отравленный кусок хлеба на участок Даниила. Кот каким-то образом словно знал это, он стал закапывать смертельную отраву в землю и тем самым обратил на себя внимание своего хозяина, так Колумб спас жизнь Энди.

Сейчас животные сдружились и отлично ладят. Они не могут жить друг без друга и часто переживают отсутствие кого-то одного. Как рассказывают хозяева, они стали даже есть из одной миски. Вот такая получилась неожиданная дружба между котом и собакой.