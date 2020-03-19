Необходимые атрибуты во время весенней охоты на пернатую дичь

14 марта стартовал сезон охоты на гусей и селезней уток. Правила добычи пернатых весной жестко регламентированы. Но, как показывает практика, не все охотники знают, что кроме ружья и путевки нужно обязательно иметь при себе и другие предметы охотничьего снаряжения – чучела либо подсадных птиц, манки и маскировку. Отсутствие этого снаряжения при осуществлении охоты расценивается как запрещенный способ добычи дичи.

Сроки, способы и орудия охоты, которые определены для добычи каждого вида охотничьих животных, детально прописаны в приложении 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты. Они носят не рекомендательный, а обязательный характер и имеют логичные объяснения.

Важно: в весеннем сезоне охоты на пернатых для подманивания дичи охотник должен воспользоваться либо подсадными птицами (гусь или утка), либо их чучелами (профилями) и манком. Подманивание необходимо, чтобы иметь возможность отличить разрешенную к добыче дичь от запретной. Кроме того, охота должна производиться только из засады и при условии маскировки. Это может быть скрадок или маскировочный костюм, не иметь ни того, ни другого – нарушение.

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