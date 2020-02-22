Некачественные фонари и светильники выявили в продаже в Бобруйске

Фонари и светильники китайского производства, не соответствующие требованиям безопасности, выявили в продаже в Бобруйске. Об этом сообщили в отделе госнадзора Бобруйска Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Из продажи изъяты светодиодные светильники торговой марки Feron. При испытаниях было выявлено, что они не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности по нескольким пунктам. По защите от поражения электрическим током: после испытаний токоведущие детали становятся доступными. Выявлены нарушения в сечении проводов: вместо положенных 0,5 мм.кв - всего 0,21 мм.кв. Температура нагрева патрона при нормальной работе составила более 100 градусов, при норме 80. Обнаружены нарушения в конструкции светильника.

Помимо светильников установлено несоответствие по безопасности аккумуляторных светодиодных фонарей фирмы "Трофи". Прибор сконструирован и закрыт так, что не обеспечена достаточная защита от случайного контакта с элементами, находящимися под напряжением. Помимо этого, обнаружены нарушения в документах прибора: отсутствует маркировка с указанием номинального напряжения, символ рода тока (номинальная частота), номинальная потребляемая мощность. В инструкции не указано, что предмет не предназначен для использования лицами, в том числе детьми, с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, если они не находятся под присмотром.

По результатам проверок реализация светодиодных светильников и аккумуляторных фонарей запрещена, импортерам выданы предписания об организации изъятия их из обращения. Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси эту продукцию, прекратил действие сертификатов соответствия.

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