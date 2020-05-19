«Неделю добра» проводят активисты БРСМ в Могилевской области

Могилевский областной комитет ОО «БРСМ» в рамках республиканской благотворительной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» в Могилевской области проведет «Неделю добра». Об этом сообщила представитель организации Анжелика Явных.

«Благотворительные мероприятия пройдут с 15 по 22 мая и охватят районы Могилевской области, - рассказала собеседница. - Волонтеры БРСМ «Доброе Сердце» окажут адресную безвозмездную помощь одиноко проживающим людям, ветеранам Великой Отечественной войны и труда I и II группы».

Так, 19 мая в городе Круглое ребята сделают генеральную уборку дома у бывшей несовершеннолетней узницы Анны Ценевой. В этот же день в Бобруйске волонтеры БРСМ ОАО «Белшина» покрасят забор пожилой одиноко проживающей Прасковье Семеновой. В Могилеве молодежь приберется на приусадебном участке узницы Анастасии Ковалевой.

В среду, 20 мая, в деревне Слобода Бобруйского района активисты вырубят кустарники, покосят траву, покрасят забор пенсионерке Ирине Рыбаченок. В Осиповичиах волонтерский отряд навестит ветерана труда Галину Шор. Ребята наведут порядок на земельном участке и помогут в доставке продуктов питания и лекарственных средств на дом. Помощь в этот день окажут пожилым людям в Шкловском и в Славгородском районах.

В четверг, 21 мая, в поселке Восточный Круглянского района волонтеры помогут навести порядок на прилегающей территории к дому узницы Евы Кубеко.

«Неделю добра» активисты закончат 22 мая благоустройством территории возле Дома ветеранов.

По словам Анжелики Явных, вся помощь будет осуществляться на безопасном расстоянии, также волонтеры буду полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, продолжают работу горячие молодежные линии в каждом районном комитете БРСМ. Телефон областной горячей линии: 80222 76 67 82.