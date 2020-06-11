Небольшое снижение температуры воздуха ожидается в первой половине следующей недели

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели в Могилевской области температура воздуха начнет медленно снижаться. Тем не менее, средняя декадная температура воздуха ожидается на 4-5°С выше климатической нормы (норма по области +16 +17°С).

15 июня (понедельник): на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы.

Ночью +13_+18°С; днем +21_+26°С, в юго-восточных районах до +29°С.

16-17 июня (вторник-среда): местами кратковременные дожди, грозы.

Ночью +13_+18°С, днем +22 +27°С, в юго-восточных районах до +29°С.

В пятницу, 12 июня, ожидается жаркая погода (оранжевый уровень опасности). Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Вероятность осадков в Могилеве ночью 5-10%, днем - 80-90%, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области +16_+21°С, в Могилеве +18_+20°С.

Днем +29_+34°С и +30_+32°С соответственно.

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