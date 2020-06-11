Не ждать у моря погоды. Что происходит в туристической отрасли

Еще в прошлом году могилевские власти с удовольствием констатировали: город стали чаще посещать гости из других регионов республики и дальних стран. В Могилеве действительно есть на что посмотреть и куда сходить: тут тебе и древний Свято-Никольский монастырь и костел Святого Станислава, и музей Белыницкого-Бирули, зоосад и Подникольский парк… Приезжавшие ко мне в прошлом году российские родственники первым делом поинтересовались: «А где тут у вас знаменитая каскадная лестница?»

Сегодня в главной городской гостинице «Могилев» постояльцев почти нет. Увы, из-за введенных во многих странах запретов на въезд путешественников, закрытых границ, отсутствия авиасообщения между государствами в крутое «пике» вошла и экономика большинства сфер по обслуживанию людей — авиа­перевозок, общепита, развлекательной инфраструктуры, гостиничного бизнеса.

— С марта гостей нет вообще, ни зарубежных, ни местных, — сообщили в гостинице «Могилев». — Поскольку отменены или перенесены все, по сути, международные и республиканские мероприятия, которые должны были пройти в городе и области: развлекательные, культурные, спортивные. Естественно, резко ухудшились наши экономические показатели, в результате часть коллектива работает на полставки, а часть и вовсе уволилась — семьи ведь надо кормить. Мы внесли свои предложения городской власти по мерам поддержки в связи с непростой эпидемиологической ситуацией: по снижению арендной платы, налогов на землю и недвижимость.

По некоторым сведениям, в Беларуси с туристической отраслью так или иначе связано не менее 50 тысяч человек. Это не только турагентства, но и те же гостиницы, рестораны плюс агроэкоусадьбы и дома отдыха, а также экскурсоводы, гиды-переводчики, ремесленники. Все они переживают нелегкие времена и терпят убытки.

А еще, по данным экспертов, до эпидемии коронавируса ни много ни мало, а около 300 тысяч белорусских туристов забронировали поездки на закордонные курорты. Теперь, похоже, многие из них отпуска и каникулы нынешним летом проведут дома или на даче? Особенно огорчены туристы, внесшие предоплату за несостоявшиеся туры: «ушедшие» деньги турагентства возвращать не спешат, предлагают в первую очередь перенести сроки поездки. Потому как, заявляют, денег у них нет по объективным форс-мажорным причинам. И «раскладывают по полочкам»: агентство, получив от клиента предоплату за тур, бронирует его у туристического оператора, который в свою очередь отправляет деньги в отель, авиакомпанию и т.п. Получить их от заграничных отелей (которые могут быть и закрыты из-за карантина) и авиакомпаний, чьи самолеты стоят «на приколе», не простое и не быстрое дело.

Как говорится, «в мировом масштабе» туристов, предварительно оплативших туры, очень много, и к одномоментному возврату денег вся сложная туристическая система с сопутствующими услугами попросту не готова. «Я заказала семейный тур в Болгарию на 12 июня, — рассказывала коллега. — Внесла часть суммы в виде предоплаты. Потом мне позвонили, и сказали, что тур аннулирован в силу эпидемиологической ситуации. Мы попросили вернуть деньги, но нам объяснили, что денег нет, и вряд ли будут до конца года. Можно, сказали, написать заявление на возврат, но все равно мы их получим нескоро и в не полном объеме. Как альтернативу предложили «заморозить» внесенную сумму на депозите и перенести тур на следующий год. Мы согласились, благо внесенная сумма была не очень большой».

А вот одна из наших читательниц, заключившая в феврале договор на тур в Египет, в качестве предоплаты внесла всю сумму — 2096 рублей. Получив от нее заявление с требованием вернуть деньги, турагентство направило запрос с просьбой о возврате денежных средств тур­оператору. Из его ответа следовало, что незамедлительное удовлетворение требований не представляется возможным — полученные денежные средства оплачены иностранным поставщикам туруслуг (авиакомпании, отели, перевозчики и пр.). В распоряжении туроператора, сообщил он, остается только доход, который незначителен по сравнению с уплачиваемой за тур суммой и который в основном уже использован для уплаты налогов, зарплаты, аренды, рекламы и пр. В то же время, заверил туроператор, он прилагает все усилия по возврату денежных средств всем своим турагентствам в порядке очередности и по мере своей возможности в обстоятельствах непреодолимой силы, вызванных коронавирусной пандемией. Соответственно турагентство уведомило, что готово исполнить свои обязательства по возврату денег, как только получит их от оператора…

Когда это произойдет, одному богу известно. Я наведался в ряд могилевских турагентств, и оказалось, что некоторые из них закрыты на замок, их телефоны — не отвечают. А там, где двери были открыты, чуть «не под копирку» сообщили, что надеются вернуть клиентам предоплату к концу текущего года или в следующем году, и что повлиять на поставщика услуг, который находится за рубежом, практически невозможно. И еще намекнули: если все разом побегут к своим агентам с требованием вернуть деньги за забронированные туры — произойдет коллапс, который приведет к массовым банкротствам турфирм. И если такое случится, то тогда вообще будет проблематично и деньги вернуть, и тур на более поздний срок перенести. Словом, чтобы «ваши денежки не плакали», лучший для клиента вариант — не отказываться от предложения перенести путешествие на другое время, когда нормализуется обстановка.

— Мы, естественно, тоже попали в непростую ситуацию, — отметила директор «Могилев­облтуриста» Елена Карпенко. — И объяснили клиентам, что турфирмы, с которыми работаем, от своих обязательств не отказываются, но в форс-мажорных обстоятельствах, возникших из-за коронавирусной пандемии, никто не виноват. Поэтому остается только ждать, когда туроператор сможет вернуть предоплату, либо перенести тур — за те же деньги на тех же условиях. Около 95% наших клиентов согласились перенести туры на более поздние сроки, с ними заключены дополнительные соглашения.

В сложной ситуации турагентства, как могут, стараются оптимизировать свои затраты. В то же время долго протянуть на накопленные ресурсы проблематично, и потому туристический бизнес направил в органы власти просьбы о снижении на какое-то время арендной платы, налогов на землю и недвижимость, снизить либо отсрочить выплаты по кредитам, временно освободить от уплаты взносов в Фонд соцзащиты.

Меры принимаются. В частности, определенные решения в рамках указа №143 «О поддержке экономики» вправе принять и местные власти. «Как раз на днях состоялось заседание специальной комиссии, где было рассмотрено обращение гостиницы «Могилев», — сообщил начальник отдела спорта и туризма Могилевского гор­исполкома Дмитрий Латенков. — Было принято решение об отсрочке ей некоторых платежей, снижении ставок за аренду, налогов на недвижимость, землю».

Ожидается и пакет правительственных мер для поддержки туристической сферы. Вопрос ведь не только в том, чтобы финансово поддержать работников, важно и сохранить кадровый потенциал, инфраструктуру, ведь доля туристической отрасли в ВВП страны — свыше 2%.

— Мы ждем, что пакет мер по поддержке туризма будет принят правительством в ближайшее время, — говорит зам­начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Владимир Брежезинский. — Что касается оплаченных и несостоявшихся туров, то турагентства в условиях, когда нет денег, предлагают клиентам перенести тур на более поздний срок. И это разумное предложение, потому что быстро вернуть деньги в сложившихся условиях вряд ли получится. Даже через суд. Жаловались люди и на то, что не могут связаться с некоторыми турагентствами. Если это действительно так, то надо выходить на туристические компании, которые эти агентства представляют. Возможно, например, что работники тур­агентства были вынуждены уйти в отпуск за свой счет и временно закрыли офис. К сожалению, сложилась такая форс-мажорная ситуация, которую предвидеть невозможно. Никто не знает, как будут развиваться события дальше, но будем надеяться, что летом туристический сезон во многих странах все-таки откроется.

Как сообщается, уже объявил о возобновлении работы турсектора Египет, чья экономика процентов на 70 зависит от туризма. За время карантина в связи с пандемией там подошли к крайней черте, за которой замаячила угроза разорения турфирм и оте­лей. Пока отели с определенными ограничениями (например, с загрузкой не более 25%) открылись только для внутреннего рынка, но египтяне ведут и переговоры о возобновлении международных авиарейсов для иностранных туристов. Возможно, решение о «перезапуске» иностранного туризма они примут в июле. Также с ограничениями, но открыла границы для граждан Евросоюза и Шенгенской зоны Болгария. Для туристов 31 страны открылась Турция. С июля въезд иностранным туристам намерена разрешить Испания. В «Могилев­облтуристе» также надеются, что в конце июня — начале июля могут открыться курорты Грузии и Черногории…

Так что главное сегодня для турфирм — дотянуть до восстановления туристических «потоков». И чтобы не остаться на бобах, стоит плотнее взяться за развитие внутреннего туризма, полагают специалисты. По словам Владимира Брежезинского, агроэкоусадьбы, к примеру, в условиях спада клиентов, приезжающих на длительные сроки, стали чаще организовывать туры выходного дня — туристы приезжают туда, как на дачу. Еще вариант привлечения гостей — проведение различных фестивалей. В частности, «Могилевоблтурист» создал такой туристический продукт, как образовательно-творческий проект для детских коллективов «Академия звезд», который в августе текущего года пройдет на экотуристическом комплексе «Николаевские пруды» в Круглянском районе. Возможно, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации возрастет интерес белорусов и к санаторному отдыху внутри страны. Здравницам нынче тоже несладко в отсутствие тех же российских гостей, и ориентируясь на внутренний рынок, они массово стали идти на снижение цен.

Есть поговорка: «не было бы счастья да несчастье помогло», любой кризис — это не только проблемы, но и новые возможности. Найти и использовать их гораздо лучше, чем «ждать у моря погоды».

mogilevnews.by