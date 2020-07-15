Не сгущая краски. Что официально известно об оптимизации на «Белшине»?

Не секрет, что для сотрудников, пожалуй, любой организации слово «оптимизация» звучит, как что-то неизведанное и даже пугающее. Все дело в том, что далеко не каждый представляет, что это за процесс, а главное – как он будет происходить. А в тех местах, где есть незнание, по обыкновению, рождаются сомнения. К слову, задача любого уважающего себя (!) СМИ - эти сомнения развеять, четко разъяснить нюансы и донести достоверную информацию. Вот только некоторые информационные ресурсы считают, что имеют право вводить в заблуждение читателей, ради «сенсации». Буквально несколько часов назад на одном из сайтов появилась информация о «масштабной оптимизации» на нашей «Белшине». Поводом ее написать послужило анонимное обращение, сброшенное, как выразился в статье сам автор, «из кустов». Мы в таких местах информацию не подбираем, поэтому сразу же обратились за официальным комментарием к заместителю генерального директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам ОАО «Белшина» Сергею Дривило.
– Поражает порой в отдельных случаях непрофессиональная работа некоторых авторов, – отметил Сергей Александрович. – В погоне за сенсацией, не разобравшись в сути вопроса, они готовы публиковать полуправдивые материалы. А сенсации нет! Оптимизация – это нормальный процесс для любого предприятия и он призван исключительно для того, чтобы найти наилучшее решение для дальнейшего успешного развития.
Одной из важнейших задач, которые ставит перед собой руководство «Белшины» – повышение заработной платы сотрудников. У некоторых работников потенциал выше и они могут выполнять дополнительные задачи, а за совмещение профессий предусмотрены доплаты до 70% от оклада. А решить эту задачу, как раз, и призвана оптимизация. Есть и другие несомненные плюсы этого процесса, например, снижение издержек производства, а как результат и снижение себестоимости продукции, да и в целом оздоровление предприятия. Что же тогда не так? Все так – для экономистов. Для людей, не связанных с экономикой, слово «оптимизация» почему-то является синонимом к слову «увольнение».
– Даже автор той статьи отметил, что есть важная оговорка: необходимо обеспечить недопущение массового увольнения работников, – заметил Сергей Александрович. – Только информация эта была упомянута вскользь, умело спрятана между строк. Акцент автор сместил, куда ему было выгодно. Возвращаясь к теме, объясню, что оптимизация – это процесс детально проработанный по определенным научным методикам. У нас работают специальные комиссии по этому вопросу и к каждому сотруднику проявляют индивидуальный подход. Кого-то отправят на переобучение, кого-то на повышение квалификации. Не нужно забывать, что оптимизация включает в себя и перемещение работников из одного структурного подразделения в другое, например. У нас такой принцип: кто действительно хочет работать на «Белшине», тот работать будет. У нас работают высококвалифицированные сотрудники, поэтому бороться будем за каждого!
К слову, документ, причиной которого стало написание того материала, – всего лишь протокол заседания. Какова его юридическая сила? По сути это – декларация о намерениях. Юридическую силу имеет непосредственно приказ, подписанный генеральным директором предприятия.
– Хотелось бы обратиться ко всем средствам массовой информации: не публикуйте непроверенную информацию, полученную от сомнительных анонимных источников. Этим вы вводите свою аудиторию в заблуждение, а вы ответственны перед читателями! – подчеркнул Сергей Александрович в завершение разговора.