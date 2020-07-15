Не сгущая краски. Что официально известно об оптимизации на «Белшине»?

– Поражает порой в отдельных случаях непрофессиональная работа некоторых авторов, – отметил Сергей Александрович. – В погоне за сенсацией, не разобравшись в сути вопроса, они готовы публиковать полуправдивые материалы. А сенсации нет! Оптимизация – это нормальный процесс для любого предприятия и он призван исключительно для того, чтобы найти наилучшее решение для дальнейшего успешного развития.

Одной из важнейших задач, которые ставит перед собой руководство «Белшины» – повышение заработной платы сотрудников. У некоторых работников потенциал выше и они могут выполнять дополнительные задачи, а за совмещение профессий предусмотрены доплаты до 70% от оклада. А решить эту задачу, как раз, и призвана оптимизация. Есть и другие несомненные плюсы этого процесса, например, снижение издержек производства, а как результат и снижение себестоимости продукции, да и в целом оздоровление предприятия. Что же тогда не так? Все так – для экономистов. Для людей, не связанных с экономикой, слово «оптимизация» почему-то является синонимом к слову «увольнение».

– Даже автор той статьи отметил, что есть важная оговорка: необходимо обеспечить недопущение массового увольнения работников, – заметил Сергей Александрович. – Только информация эта была упомянута вскользь, умело спрятана между строк. Акцент автор сместил, куда ему было выгодно. Возвращаясь к теме, объясню, что оптимизация – это процесс детально проработанный по определенным научным методикам. У нас работают специальные комиссии по этому вопросу и к каждому сотруднику проявляют индивидуальный подход. Кого-то отправят на переобучение, кого-то на повышение квалификации. Не нужно забывать, что оптимизация включает в себя и перемещение работников из одного структурного подразделения в другое, например. У нас такой принцип: кто действительно хочет работать на «Белшине», тот работать будет. У нас работают высококвалифицированные сотрудники, поэтому бороться будем за каждого!

К слову, документ, причиной которого стало написание того материала, – всего лишь протокол заседания. Какова его юридическая сила? По сути это – декларация о намерениях. Юридическую силу имеет непосредственно приказ, подписанный генеральным директором предприятия.

– Хотелось бы обратиться ко всем средствам массовой информации: не публикуйте непроверенную информацию, полученную от сомнительных анонимных источников. Этим вы вводите свою аудиторию в заблуждение, а вы ответственны перед читателями! – подчеркнул Сергей Александрович в завершение разговора.