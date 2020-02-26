Не продается. 1 марта в Бобруйске объявлено Днем трезвости
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В ближайшее воскресенье в Бобруйске ограничат продажу алкоголя. Решением горисполкома 1 марта объявлено Днем трезвости.
До конца года таких будет еще три: 7 апреля, 7 июля и 1 декабря.
Спиртное в эти дни могут реализовывать только розничные торговые объекты для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.
«День трезвости» – профилактическая акция, которая направлена на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.
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