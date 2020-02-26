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Не продается. 1 марта в Бобруйске объявлено Днем трезвости

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Не продается. 1 марта в Бобруйске объявлено Днем трезвости

В ближайшее воскресенье в Бобруйске ограничат продажу алкоголя. Решением гор­исполкома 1 марта объявлено Днем трезвости.

До конца года таких будет еще три: 7 апреля, 7 июля и 1 декабря.

Спиртное в эти дни могут реализовывать только розничные торговые объекты для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

«День трезвости» – профилактическая акция, которая направлена на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.

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