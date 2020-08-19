Не дадим развалить страну! В Бобруйске прошел митинг за мир, стабильность и безопасность Беларуси

19 августа бобруйчане вышли на площадь Ленина, чтобы заявить о своей позиции в поддержку государства и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Горожане стояли с тематическими плакатами, рисунками, шариками и, конечно, многочисленными государственными флагами. Все, кто пришел на площадь, не могли не заметить огромный красно-зеленый флаг, который разместился на здании горисполкома. Кроме того, государственный символ длиной в несколько метров принесли с собой и бобруйчане.

– Я хочу поблагодарить каждого за то, что в это непростое для страны время вы сегодня здесь, спасибо за активную гражданскую позицию, – обратился к присутствующим председатель горисполкома Александр Студнев. – 9 августа мы выполнили гражданский долг и отдали голоса за нашу стабильную, процветающую Беларусь, поддержали Президента Александра Лукашенко. Беларусь – это мы. Кто-то пытается внушить, что нам нужна забастовка, она нам не нужна! Нам необходимо кормить семьи, мы знаем, что нужно. Понимаем, как дается каждый рубль, что нам нужна стабильность для предприятий, для города! Мы устали, дайте спокойно работать и отдыхать! Дорогие друзья, бобруйчане, я уверен, что этот дух, который сегодня царит, будет с нами еще долго. Мы не дадим подорвать авторитет города тем людям, которые не работали, не работают и не будут работать. Мы знаем: все дается только через труд, и уничтожить нас своими призывами не дадим! Сегодня мы должны сохранить единство и целостность нашей страны, сохранить ее для будущих поколений. Для этого мы все сегодня здесь – за Бацьку, за Родину, за Беларусь!!!

Во время митинга на сцену, размещенную на площади, поднимались представители разных профессий: деятели культуры, медицинские работники, многодетные матери, директора предприятий. Все говорили о том, что нужно хранить и приумножать все хорошее, что есть в стране, и не давать никому разделить народ.

Александр Виноградов, председатель БГО ОО «БСО»:

– Мы говорим Беларусь – подразумеваем Александра Лукашенко, говорим Александр Лукашенко – подразумеваем Беларусь. Всей душой поддерживаю нашего дорогого Александра Лукашенко. Он нам очень нравится.

Виктор Алимбочков, в 1991-1994 годах возглавлял город на Березине:

– Сегодня мы собрались на площади, олицетворяющей великолепное лицо Бобруйска. Благодаря тому, что каждый бобруйчанин верил в светлое будущее, мы смогли преодолеть многие трудности, мы добивались успехов на производстве, никогда не забывали социально-экономическую сферу, торговлю, культуры… Мы болеем за каждого белоруса. Самое главное в душе каждого человека – доброта. Она – это то, что может увидеть глухой и услышать слепой. И не нужно ее импровизировать и показывать. Я желаю, чтобы город оставался на тех сильных позициях, на которых был всегда. Счастья, радости!

Ирина, сотрудник ОАО «Белшина»:

– Я поддерживаю нашего Президента с самого начала предвыборной программы! Я из простой рабочей семьи, вышла сказать, что мы не молчим, мы здесь, мы за независимую Беларусь, за нашего Бацьку. Когда-то мы все ему поверили, и моя семья ни одного дня об этом не пожалела. Посмотрите вокруг: чистота, порядок, доступная медицина, образование, спорт – все развивается. Мы страна, которая чтит традиции. Я хочу пожелать Президенту здоровья на долгие годы!

Клавдия Лукашевич, директор ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска»:

– Мы все граждане одной страны – Беларуси. Сегодня очень больно видеть то, что происходит. Особенно это трудно видеть человеку, который проработал много лет в учреждениях культуры, как стали плохо говорить про учителей, систему образованию и всю культуру. Мы учили ребят любви, давали знания, чтобы они добились самого лучшего в этом мире. Наши дети занимают призовые места в самых разных конкурсах, как можно говорить о том, что наше образование не достойно высоких похвал? Я хочу, чтобы мир был в нашем доме, стране!