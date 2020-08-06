Не было денег купить спиртное. В Глуске мужчина ограбил магазин в свой день рождения

На прошлой неделе в Глуске наряд Департамента охраны задержал 36-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже магазина. По записи с видеорегистратора служебной машины видно, что перед задержанием мужчина пытался убежать от милиционеров, перепрыгнув высокий забор.

Выяснилось, что в минувший четверг у правонарушителя был День рождения. Чтобы отметить праздник, он направился в магазин. Денег не было, поэтому посетитель попросту забрал с прилавка бутылку водки и убежал. Это увидели работники и нажали тревожную кнопку.

– Подозреваемого по приметам нашли на одной из улиц города. Заметив служебный автомобиль, мужчина начал убегать, перебросив через высокий забор похищенное, а затем и сам с легкостью его перепрыгнув. Правда, скрыться в итоге ему не удалось, – рассказали в департаменте охраны МВД.

Действиям подозреваемого следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за грабеж. Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и несоблюдение требований превентивного надзора.