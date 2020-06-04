НББ рекомендует банкам не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов

Национальный банк Беларуси дал банкам дополнительные рекомендации насчет реструктуризации задолженности по кредитам физлиц с учетом неблагоприятной эпидемической обстановки. Соответствующее письмо регулятор направил в адрес банков, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В случае если банк решил реструктуризировать задолженность, рекомендуется не начислять повышенные проценты и не применять штрафные санкции к физлицу, если оно не исполняло свои обязательства из-за финансового положения, со дня поступления ходатайства в банк до принятия соответствующего решения по нему.

Рекомендуется не взимать плату за внесение в кредитные договоры изменений для реструктуризации задолженности, в том числе предоставления отсрочки возврата кредита и уплаты процентов.

Если банк отказал в реструктуризации долга, то о причинах отказа кредитополучателя стоит информировать персонально (на бумажном носителе или в электронном виде, с помощью SMS и др.).

Рекомендации даны для недопущения чрезмерного роста кредитной задолженности кредитополучателей - физических лиц в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической обстановкой.