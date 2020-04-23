Названы самые опасные гаджеты на карантине

В период карантина можно сильно испортить зрение, если проводить слишком много времени за гаджетами.

Во время нахождения на карантине люди часто проводят много времени перед телевизором, компьютером и смартфоном. Если делать это бездумно и постоянно, можно испортить зрение навсегда, — подмечают врачи, объясняя опасность гаджетов во время карантина. По их словам, именно смартфоны несут в себе самую большую угрозу для зрения. На втором месте, по оценке медиков, находятся планшеты. Многие мамы, чтобы дети не мешали им находиться в самоизоляции, дают их маленьким детям, включая мультфильмы.

Ноутбук и компьютер менее опасны, по мнению врачей, однако пользованием стационарными девайсами тоже нельзя злоупотреблять. Постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Особенно, если человек часами смотрит в монитор. Для взрослых специалисты советуют пользоваться компьютерами не более пяти-шести раз в сутки, разделив подходы перерывами хотя бы в 30 минут.

Врачи уточняют, что когда человек смотрит на экран, то он начинает моргать гораздо реже — примерно в два раза. В перерывах советуют подходить к окну, закрывать один глаз рукой, а другим фокусироваться зрением на объектах на улице, а затем смотреть на само стекло. Подобную гимнастику следует повторять для каждого глаза.