Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса. Об этом сообщил вирусолог Хендрик Штреек.

Специалисты возглавляемого им Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна (Германия) показали, что вдыхание содержащих SARS-CoV-2 капель воздуха кажется им наиболее распространенным способом передачи вируса. По их словам, подобное обычно происходит при тесных контактах людей на массовых мероприятиях.

Также вирусологи уверены, что риск заражения после контакта с предметами крайне мал, так как они не смогли культивировать вирус в лаборатории на основе моделирования данной ситуации. Ученые заявили, что вероятность подхватить инфекцию существует, но для этого нужно в короткий срок как минимум дотронуться до лица и распространителю коронавируса, и будущему носителю.

Отмечается, что все крупные вспышки COVID-19 произошли как раз в условиях длительного и тесного контакта больших скоплений людей.

lenta.ru