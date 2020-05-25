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Назначен главный врач Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи

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Назначен главный врач Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи

25 мая 2020 года на должность главного врача учреждения здравоохранения «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» назначена ГОЛУБЕВА Татьяна Фёдоровна.

До этого Татьяна Федоровна работала главным врачом коммунального унитарного предприятия «Бобруйская лечебно-консультативная поликлиника».

В 2004 году окончила Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет по специальности лечебно-профилактическое дело.

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