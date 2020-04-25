Навели порядок в «Мечте»
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Трудовой десант высадился в детском оздоровительном лагере "Мечта". Совсем скоро туда уже приедут ребята.
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