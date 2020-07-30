Наталья Кочанова встретилась с коллективом ЗАО «Легпромразвитие». Далее по плану: визит на ОАО «Славянка»

В качестве доверенного лица кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко Наталья Кочанова сегодня пообщается с трудовыми коллективами.

Наталья Ивновна уже посетила ЗАО «Легпромразвитие». Она ознакомилась с деятельностью предприятия и пообщалась с трудовым коллективом. Напомним, компания сейчас работает в трех приоритетных направлениях: пошив спецодежды и обуви для предприятий, изготовление пластмассовых изделий повседневного спроса и технического назначения, конструирование, изготовление и ремонт пресс-форм для литья под давлением.

Наталья Кочанова рассказала работникам предприятия о развитии экономики, затронула темы социальной защиты, заработной платы, а также вопрос пандемии, отметив, насколько грамотно и слаженно в нашей стране справились с этой проблемой, хотя и приходилось принимать непростые решения.

Наталья Ивановна также подчеркнула важность главного политического события страны:

- От каждого из нас зависит будущее родной Беларуси! - подчеркнула она.

Сейчас Наталью Кочанову уже ожидает трудовой коллектив ОАО "Славянка".