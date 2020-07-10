Наталья Кочанова: «Для них это будет хорошая школа, а для нас – обратная связь в работе с молодежью»

На прошлой неделе председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании. В него вошли 70 человек (по семь от каждой области и столицы страны). Среди этих активных, инициативных, неравнодушных и талантливых молодых людей (от 18 до 31 года) двое бобруйчан.

Анастасия Гайшун работает укладчиком-упаковщиком в цехе №1 ОАО «Красный пищевик» и возглавляет первичную организацию БРСМ. Кирилл Валькевич трудится сменным мастером участка вулканизации цеха вулканизации завода КГШ ОАО «Белшина», является председателем заводской «первички» БРСМ.

Первый состав Молодежного совета был распределен по шести комиссиям (по аналогии с комиссиями Национального собрания), в каждую из которых вошли представители областей и Минска. Анастасия Владимировна стала членом комиссии по образованию, науке и культуре. Кирилл Вячеславович был избран заместителем председателя комиссии по здравоохранению, спорту и туризму.

О чем говорили на встрече, в какой она прошла атмосфере и какие оставила впечатления, читайте в ближайшем номере «БЖ».