«Наставник героев». Борис Семенович Хоролец рассказывает о военных годах своего отца
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Близится 75-я годовщина Великой Победы… Борис Семенович Хоролец трепетно хранит фотографии своих родителей, которые познакомились в Бобруйске ещё в 1939 году. Его мама, Мария Дмитриевна, очень любила оперетту, часто бывала в театре. Там она и встретила свою судьбу, молодого офицера-лётчика Семёна Никоновича. Он хоть и человек военный, был тонким ценителем искусства. Сам Семен Хоролец был родом из украинского села Михайловка Запорожской области, еще в детстве попал в школу фабрично-заводского обучения, где готовили летчиков. Когда началась Вторая мировая война, Семен Хоролец был направлен в Бессарабию. Вместе с ним поехала и молодая жена. Но недолго пришлось там пробыть, нацисты напали на Советский Союз, Кишенев бомбили. Мария с годовалым сыном Борей на руках отправилась в эвакуацию. Работала на заводе в Новокузнецке, а ребенка пришлось оставить у родственников в Михайловке. Семья воссоединится уже после освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
Помните фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики»? Как и в киноленте, Семену Хорольцу приходилось в прифронтовой зоне обучать летному мастерству курсантов-«желторотиков».
– Он был принципиальным и строгим, при этом скромным и добрым, – вспоминает отца Борис Семенович, – всегда чувствовал себя неловко, когда приходилось о службе рассказывать, а вот своими курсантами очень гордился! Особенно часто вспоминал одного шустрого парнишку, крымского татарина, который поначалу и летать боялся, но характер имел задиристый и норовистый, отцу приходилось этого парня из разных передряг выручать. Кличка у него была Ахмет, а по-настоящему звали Амет-хан Султан.
Семену Никоновичу удалось из боязливого хулигана воспитать бесстрашного пилота, который своим мужеством и отвагой прославился в годы Великой Отечественной войны, совершив больше 600 боевых вылетов, провел 150 воздушных боев и стал одним из десяти лучших летчиков-истребителей страны. Ахмет, как и его наставник, прошел всю войну, принимал участие в освобождении Берлина.
После войны жизнь Семена Хорольца и его ученика Амет-хана Султана была по-прежнему связана с небом: учитель обучал новых курсантов летному делу и устройству реактивных двигателей, а летчик-испытатель, теперь уже экстра-класса, испытывал новые реактивные самолеты.
Ярославль, Сталинград, Сухуми, Каунас, Шауляй…
– Борис Семенович перебирает в памяти города, где довелось нести службу отцу. Солнечный Азербайджан, 1956 год. Звание подполковника. Проблемы с сердцем и комиссия. Пришлось вернуться в Бобруйск. Но и тут полезных дел немало.
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Не стало Семена Никоновича в 1995 году, в год 50-летия Великой Победы. Но, как говорят, человек живет, пока его помнят. Вот жизнь и продолжается. Она в его внуках и правнуках. И самое важное, что эта жизнь под мирным небом.