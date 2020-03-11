Наши любимые! В ТЦСОНе Ленинского района прошло праздничное чаепитие

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» состоялось праздничное чаепитие, посвященное 8 Марта, для граждан с нарушением слуха.

Приглашенных женщин поздравили цветами и праздничными открытками. Собравшиеся общались за праздничным столом, делились впечатлениями и благодарили за теплый прием.

- Спасибо Елене Олеговне за организацию мероприятия. Здесь нам рады, всегда поддержат, выслушают и помогут, – отметила Валентина Аврамчик, ветеран труда ЧУП «Универсал Бобруйск».

- Нам приятно, что нас не забывают. Мы всегда рады встрече, - искренние слова благодарности высказали Галина Климушина и София Ларионова.

Мероприятие состоялось благодаря помощи организаций: СООО «Регион-продукт», магазина цветов «Цветочная симфония», СООО «Оазис Груп», сети магазинов «Бухта», ОАО «Булочная кондитерская компания «Домочай», РУП «Бобруйская укрупнённая типография им. А.Т. Непогодина», магазина чая и кофе «Чай Сити» и другим.

Переводчик жестового языка Елена Пугачёва