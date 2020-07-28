NASA предупреждает о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
belta.by 49 0
К Земле приблизится астероид диаметром от 84 до 190 м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт NASA's Near-Earth Object (NEO).
Сближение астероида под названием 2009 PQ1 с Землей произойдет 5 августа. Он подлетит на расстояние 3,2 млн км со скоростью 13,47 км/с.
Астероид, который был открыт 14 августа 2009 года, относится к Аполлонам - околоземным небесным телам, орбита которых пересекает орбиту Земли.
Еще два крупных астероида диаметром 47-110 м и 55-120 м подлетят к Земле 29 и 30 июля.
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